Son Mühür - Uzmanlar, Eylül ayında nezle, grip ve koronavirüs vakalarında artış yaşanabileceği konusunda tatilcileri önceden uyarmıştı. Bu süreçte, ünlü isimlerin sıklıkla tercih ettiği Bodrum’a gidenlerden biri de Deniz Seki oldu.

Ölümcül virüsü

Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Deniz Seki'den üzücü bir haber geldi. Tatilden dönüşünün ardından rahatsızlanan ünlü şarkıcının, ölümcül koronavirüse yakalandığı belirlendi. Yaklaşık bir haftadır evinde dinlenen Seki, doktorlarının verdiği ilaçlarla iyileşmeye çalışıyor. Öte yandan, virüsün Seki’nin 10 yakın arkadaşına da bulaştığı öne sürüldü.