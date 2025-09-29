Son Mühür- Ünlü oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz gün mekân çıkışında gazetecilerle tartışma yaşadı. Muhabirlerin sorularına sinirlenen İşler’in küfrettiği anlar kameralara yansıdı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Muhabir kafa attı

Olay sırasında Beyaz TV muhabiri Tarık Eker, Nejat İşler’e kafa attı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İşler’in muhabire bağırarak “Çocuğum yüzünden bu saatlere kadar çalışıyorum demedin mi?” dediği ve küfürlü ifadeler kullandığı görüldü. Bu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tarık Eker’den özür geldi

Kavganın ardından dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarık Eker, kamuoyundan özür diledi. Eker, Nejat İşler’in kendisine ve kızına küfrettiğini öne sürerek, bu nedenle öfkesine hakim olamayarak söz konusu tepkiyi verdiğini belirtti.

Beyaz TV’den ayrılık kararı

Bugün yaşanan yeni gelişmede, Beyaz TV muhabir Tarık Eker ile yollarını ayırdı. Eker’in sosyal medya hesabındaki “Beyaz Magazin” ibaresini ve programla ilgili görselleri kaldırdığı görüldü. Kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmazken, gelişmeler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.