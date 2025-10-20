Son Mühür - Süperstar Ajda Pekkan, Ankara'daki konserinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Ankara Günay’da yeni sezonu birlikte açtık. Sahneye, müziğe ve sizlere duyduğum sevgiyle… Yepyeni bir sezon, yepyeni hikâyelerle başlıyor. Teşekkürler Ankara…" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcıya Tarkan'dan yorum geldi.

''Süperstar’ım...''

Ajda Pekkan’ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Tarkan, yorumunda şu ifadeleri kullandı: "Bu ne güzellik, ne asalet Süperstar’ım"

Tarkan’ın yaptığı bu nazik yorum, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Binlerce beğeni ve yorum alan iltifat, kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü. Pekkan da karşılık verdi Ajda Pekkan, Tarkan’ın samimi övgüsüne anında karşılık verdi. Süperstar, "Canım Tarkan'ım, güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. I love you" diyerek Megastar’a olan sevgisini ifade etti.