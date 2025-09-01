Son Mühür- "Hudutsuz Sevda" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Deniz Can Aktaş, "Halo" dizisinin başrolü için düşünülüyordu. Proje durdurulmasına rağmen Aktaş’ın yeni bir yapımda yer alması planlanıyor.

Yeraltı dizisi raflardan çıkıyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yapımcı Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım, Halo dizisi yerine “Yeraltı” adlı projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Uzun süredir şirketin rafında bekleyen bu yapımın, güçlü bir senaryo ve iddialı bir oyuncu kadrosuyla ekranlara taşınması hedefleniyor.

NOW ile görüşmeler başlıyor

"Yeraltı" dizisinin yayınlanması için önümüzdeki hafta NOW platformu ile görüşmeler gerçekleştirilecek. Yapılacak görüşmelerin ardından dizinin kesin yayın tarihi ve detayları netlik kazanacak.

Senaryo Bahadır Özdener’den

Dizinin senaryosunu daha önce birçok başarılı projeye imza atan Bahadır Özdener kaleme alıyor. Senaryonun güçlü yapısı sayesinde izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunulması bekleniyor. "Yeraltı" dizisinde başrol için yeniden Deniz Can Aktaş’ın ismi öne çıkıyor.