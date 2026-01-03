Son Mühür - Dünya çapında doğal güzelliği ve bakir sahilleriyle bilinen Demircili Mahallesi’nde çevreyi alarma geçiren bir skandal yaşanması kamuoyuna yansıdı. Eşsiz plajlarıyla ünlü Demircili Sahili’nde, asbest ve diğer toksik maddeler içeren “Gökbey” isimli hurda yük gemisinin, yetkisiz bir şekilde denizde söküldüğü ortaya çıktı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, çevre felaketinin boyutlarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir inceleme başlatıldığı gündeme geldi. Mahalle muhtarı olayı anlatırken; çevre örgütlerinden de tepkiler yükseldi. EGEÇEP Dönem Sözcüsü Cangı, “Denetim yapmayanlar hakkında da söküm yapanlar hakkında da adli ve idari soruşturma açılması gerekiyor” dedi.

Mahalle muhtarı yaşananları anlattı

Konuyla ilgili Son Mühür’ün ulaştığı Demircili Mahalle Muhtarı İbrahim Direk, bölgede yaşananları aktardı. Direk, “O gemiyi hurdacı almış, bizim orada kesmek istedi. Bir kısmını kesmiş, ‘Orada gemi kesilemez’ dediler ve işlem başlattılar. Kesenler ‘İznimiz var’ dedi ama öyle bir durum da yokmuş. Öğrendik ki onları da Aliağa’ya göndermişler ama gelip Demircili’de kesmeye kalkmışlar. Olay ortaya çıkınca jandarma, Sahil Güvenlik ve Bakanlık hemen gelip müdahale etti” ifadelerini kullandı.

“Bu kontrolsüzlüğe de pes doğrusu!”

Yaşananlarla ilgili bir tepki de EGEÇEP Dönem Sözcüsü Av. Arif Ali Cangı’dan geldi. “Gerçekten feci bir durum, resmen facia” diyerek çevre felaketini eleştiren Cangı, “Bu kadar kontrolsüzlüğe de ‘Pes’ doğrusu. Aliağa’daki gemi söküm tesislerinin düzeltilmesi, kuru havuz sistemine geçmesini isterken açık alanda, denizde gemi sökümüne kalkışılmış olması gerçekten denetimsizliğin ne aşamada olduğunu gösteriyor. Gerçekten hiçbir denetim makamının iş yapmamış olması büyük bir gaf ve hizmet kusuru. Denetim yapmayanlar hakkında da söküm yapanlar hakkında da adli ve idari soruşturma açılması gerekiyor. Başka türlü bunun önüne geçilemez” diye konuştu.