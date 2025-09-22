Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon gezisi düzenledi. Öğrenciler, şehrin tarihi ve sosyal alanlarını tanıma fırsatı buldu.

Tarihi ve sosyal alanlar gezildi

Manisa’ya farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği oryantasyon turuna katıldı. Atatürk Kent Park ve Yunuspark’ta doğayla buluşan öğrenciler, Sultan Cami, Tıp Tarihi Müzesi ve Kurşunlu Han gibi tarihi mekânları gezdi. Programda ayrıca Şehzadeler Park ve Sümerpark gibi yeşil alanlar da ziyaret edildi.

İkramlar ve etkinlikler renk kattı

Geziye katılan öğrencilere öğle ve akşam yemeği ikram edildi. Günün anısına çeşitli hediyeler verildi. Program canlı müzik dinletisiyle sona erdi. Öğrenciler soru-cevap bölümünde gezi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

“Manisa’yı öğrenci şehri yapacağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eğitim ve öğrenci potansiyelinin farkında olduklarını belirtti. “Manisa’yı öğrenci şehri yapmak için çalışıyoruz. Düzenlediğimiz geziyle öğrencilerimizin Manisa’ya daha kolay adapte olmasını hedefledik. Manisa’yı ne kadar iyi tanırlarsa, kenti kendi memleketleri gibi seveceklerine inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.