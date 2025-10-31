Son Mühür/Merve Turan- Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Özcan Deniz, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni projesi öncesinde imajını yeniledi. Saçlarını ve sakalını kesen Deniz, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Samar Dadgar’dan romantik yorum

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, eşi Samar Dadgar’ın yorumu dikkat çekti. Dadgar, Deniz’in fotoğrafını “Üf. Hele kaz ayakların” notuyla paylaşarak eşiyle ilgili duygularını esprili bir dille ifade etti.

Aile içi gerginlik sonrası sessizliğini bozmuştu

Deniz, geçtiğimiz aylarda ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı ailevi sorunlarla gündeme gelmişti. Sanatçı, yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Takipçilerden tam not

Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Özcan Deniz’e hayranlarından çok sayıda olumlu yorum geldi. Ünlü sanatçının “yenilenmiş” hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçileri “eski Özcan geri döndü” yorumlarında bulundu.