Son Mühür/ Merve Turan- Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin yeniden Eurovision Şarkı Yarışması’na katılması gerektiğini vurguladı.

"Bir düşünün bence"

Akalın, Sefo ile birlikte çıkardığı “Yerinde Dur” şarkısının yarışma için ideal aday olabileceğini belirterek, “Eurovision’a Yerinde Dur’la girmemiz lazım diyorum, bir düşünün bence.” ifadelerini kullandı. Paylaşımında TRT’yi etiketleyen Akalın’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Yerinde Dur” YouTube’da rekor izlenmeye ulaştı

Demet Akalın’ın Eurovision için önerdiği “Yerinde Dur”, yayınlandığı günden bu yana büyük bir başarı elde etti. Şarkı, YouTube’da 143 milyon izlenmeyi geride bırakarak dikkat çekti. Akalın’ın bu başarısını Eurovision önerisiyle birleştirmesi, hayranları ve müzikseverler arasında heyecn yarattı.

"Everyway That I Can"

Türkiye, Eurovision’a ilk kez 1975 yılında katıldı. O tarihten bu yana toplam 34 kez yarışmaya dahil olan Türkiye, en büyük başarısını 2003 yılında Sertab Erener’in “Everyway That I Can” şarkısıyla elde etti. Erener, Türkiye’ye tarihinde ilk ve tek birinciliği kazandırdı.

2013’ten bu yana katılım yok

Türkiye, çeşitli gerekçelerle 2013 yılından bu yana Eurovision’a katılmıyor. Bu durum, her yıl kamuoyunda yeniden tartışma konusu oluyor. Demet Akalın’ın çağrısı da bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.