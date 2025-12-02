Son Mühür- Şarkıcı Demet Akalın ile Berkay arasında altı yıldır devam eden küslük, geçtiğimiz cumartesi günü yapılan duygusal bir buluşmayla sona erdi. Birbirlerini gördükleri anda sarılan ikili, uzun süren sessizliğin ardından yeniden bir araya geldi. Duygusal anlar yaşayan Akalın, gözyaşlarını tutamadı.

Barışma sosyal medyada gündem oldu

Akalın ile Berkay’ın yıllar sonra yan yana gelmesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. İkilinin barışması hayranları tarafından olumlu karşılandı ve kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yükseldi.

Küslüğün nedeni neydi?

İkilinin arasının açılması, 2019 yılında yaşanan hediye kriziyle başlamıştı. Demet Akalın’ın, Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e doğum günü için aldığı lüks saatle ilgili “satıldı” iddiaları taraflar arasında gerginliğe yol açmıştı. Berkay o dönem yaptığı açıklamada, saatin satılmadığını yalnızca değiştirmek istediklerini ifade ederek şu sözleri kullanmıştı:



“Allah razı olsun hediye etti. Bu artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından koşmamak lazım. Kendisi de ‘Büyük gelince ben de değiştiriyorum, sıkıntı yok’ demişti.”

“Onunla barışmak içimde ukteydi”

Barışma sonrası konuşan Demet Akalın, uzun yıllardır görüşmedikleri Berkay için duygularını şöyle anlattı:



“Aile dostumuz Berkay içimizde ukteydi. 5-6 senedir görüşmüyorduk. Ben onunla barışmayı istiyordum. Ortam oluşunca sarıldım ve koptum.”

“Gülben Ergen’le barışır mısınız?” sorusuna net yanıt

Akalın’a yöneltilen “Gülben Ergen’le de barışmak ister misiniz?” sorusu ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, bu soruya kısa ve net bir yanıt verdi: “Ayyy yok yok! Şu an o kadar mutluyum ki… Gerek yok.”