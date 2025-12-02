Son Mühür- Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert gibi güçlü isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisi için beklenen kötü haber geldi.

Yayın hayatına iddialı başlayan dizi, son haftalardaki sert reyting düşüşü nedeniyle yapımcı şirketi zarara soktu.

Kaderi son bölümle belirlendi

Dün akşam ekrana gelen bölüm, dizinin geleceğini belirleyecek kritik önem taşıyordu. Yayınlanan son bölümün alacağı reyting sonuçları “yola devam mı, final mi?” sorusuna yanıt verecekti.

Reyting sonuçları diziyi kurtaramadı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; Çarpıntı, dün akşam gelen reyting verileriyle beklentilerin çok altında kaldı ve final kararı kesinleşti.

Total: 2.87 reyting (10. sıra)

AB: 1.61 reyting (17. sıra)

ABC1: 2.36 reyting (11. sıra)

Özellikle AB grubundaki 1.61 oranı, kanal yönetiminin hedeflediği seviyenin oldukça altında kaldı.

Yeni bölüm yetişti, ancak karar değişmedi

Dizinin yeni bölümü büyük çabayla ucu ucuna yetiştirilmesine rağmen tablo değişmedi. Reytinglerdeki düşük seviye nedeniyle Çarpıntı dizisinin ekran macerasını sonlandırma kararı alındı.

Ekran yolculuğu sona eriyor

Kanal ve yapım ekibinin değerlendirmesi sonucunda, dizinin yakın zamanda final bölümüyle izleyiciye veda edeceği öğrenildi. Böylece Çarpıntı, sezonun erken final yapan yapımları arasındaki yerini aldı.