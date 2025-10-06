Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, AK Parti iktidarının Selahattin Demirtaş üzerinden çağrıda bulunarak, önemli açıklamalarda bulundu. DEM Partili Akın, AİHM kararlarının uygulanması gerektiğinin altını vurguladı.

İbrahim Akın: AİHM’in Demirtaş kararları yerine getirilmeli

HDP’nin önceki Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararların uygulanmadığını kaydederek, “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlar bugüne kadar uygulanmadı. Toplumsal barış ve demokratikleşme konusunda bugüne kadar adım atmamış olan iktidar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş kararının gereğini artık derhal yerine getirmelidir.” diye konuştu.

“İktidarın barış ve demokratikleşme söyleminin hiçbir inandırıcılığı olmaz”

Son olarak, iktidara eleştirilerde bulunan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, hukuksuzluğa son verilmesi gerektiğini aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Hukuk ve adalet çizgisine dönmemekte ısrar eden bir iktidarın barış ve demokratikleşme söyleminin hiçbir inandırıcılığı olmaz. Hukuksuzluğa derhal son verilmeli başta geçmiş dönem Eş Genel Başkanlarımız olmak üzere tüm Kobani Kumpas davası tutukluları gecikmeksizin serbest bırakılmalıdır.”