Cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı’nda Eskişehir Anadolu ile golsüz berabere kalan Karşıyaka, bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.

Beşinci hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana ulaşan yeşil-kırmızılılar, yine zirvede yer aldı. Rakiplerinin de benzer sonuçlar alması Karşıyaka’nın liderliğini korumasını sağladı.

Grupta Karşıyaka ile birlikte zirveyi paylaşan Uşakspor da deplasmanda Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalınca, İzmir temsilcisi puan farkı yaşamadan yoluna devam etti.

Grupta dengeler korundu

Liderlik yarışında puan tablosu büyük oranda değişmedi. Karşıyaka ve Uşakspor 13’er puanla ilk iki sırada yer alırken, onları 10’ar puanla Kütahyaspor, Denizli İdmanyurdu ve Eskişehirspor takip ediyor. Tire 2021 FK ile Sökespor 1970 SK ise 9’ar puanla Play-Off hattını zorluyor.

Karşıyaka evinde seriyi sürdürmek istiyor

İzmir ekibi, önümüzdeki hafta da sahasında mücadele edecek. Kaf-Kaf, pazar günü saat 16.00’da yine İzmir Atatürk Stadı’nda İzmir Çoruhlu FK’yı konuk edecek.

Bu karşılaşma, yeşil-kırmızılıların iç sahada üst üste oynayacağı ikinci maç olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı ve Bornova Stadı’ndaki zemin bakım çalışmaları devam ettiği için takım maçlarını geçici olarak Atatürk Stadı’nda oynuyor.

Aynı gün iki İzmir ekibi sahada

Atatürk Stadı bu hafta sonu futbolseverlere iki maç birden sunacak. Karşıyaka’nın pazar günü sahne alacağı karşılaşmadan bir gün önce, cumartesi günü Altay ile Sökespor 1970 maçı aynı statta oynanacak. Bu durum, İzmir futbolunda haftasonu heyecanını ikiye katlayacak.

Namağlup Karşıyaka’nın gözü üst ligde

Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde sezona güçlü bir başlangıç yapan Karşıyaka, hedefini 2. Lig olarak belirledi.

Taraftarın büyük desteğini arkasına alan yeşil-kırmızılı ekip, sahasında göstereceği performansla hem moralini korumak hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.