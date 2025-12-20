DEM Parti heyeti, TBMM’de AK Parti grubunu ziyaret ederek temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında iki partinin milletvekilleri bir araya gelerek gündeme dair görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Heyeti Karşıladı

AK Parti grubunda gerçekleşen ziyarette, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik hazır bulundu. AK Parti heyeti, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı ve görüşmeler için grup toplantı salonuna yönlendirdi.

DEM Parti Heyeti

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. Heyet, ziyarette iki partinin gündemindeki meseleleri değerlendirdi, iş birliği ve ortak çalışmaların olasılıklarını ele aldı.