Televizyon ekranlarına hızlı bir giriş yapan yeni yapım, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlk bölümünün yayınlanmasının ardından diziseverler internet üzerinde Delikanlı dizisi hangi günler yayınlanıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Aynı zamanda sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Delikanlı dizisi konusu da arama motorlarında en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Sosyal medyada çok konuşulan bu yeni projenin yayın takvimi netleşti.

OGM Pictures imzası taşıyan ve Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan proje, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Televizyon başındaki izleyiciler Delikanlı dizisi hangi günler yayınlanıyor diyerek haftalık yayın akışını kontrol ediyor. Duygu yüklü sahneleriyle beğeni toplayan Delikanlı dizisi konusu sayesinde ekran başındakileri ilk günden yakalamayı başardı. İlk bölümü 6 Nisan 2026 tarihinde ekranlara gelen dizinin yeni bölümleri her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor.

Merakla beklenen Delikanlı dizisi konusu nedir

Dizinin hikayesi İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf karakterinin yaşam mücadelesini anlatıyor. Ailesini ayakta tutmaya çalışan Yusuf, haksızlıklara karşı sessiz kalmayan cesur bir genç. İlk aşkı Hazan ile sade ve huzurlu bir yaşam kurmanın hayallerini kuruyor. Acnak hayatın getirdiği zorluklar onu bir anda yeraltı dünyasının karanlık işlerine ve tehlikeli güç oyunlarına sürüklüyor.

Acımasız sınıf çatışmalarının tam ortasında kalan Yusuf, yıllar sonra tamamen farklı bir kimlikle yeniden ortaya çıkıyor. Eski hayatından eser kalmayan başrol karakteri, geçmişin derin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele veriyor. Saklanan büyük sırların gün yüzüne çıkmasıyla beraber hem kalbinin sesini dinlemek hem de yarım kalan intikamını almak zorunda kalıyor.

Ekranların yeni projesinin kadrosunda kimler var

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Sürükleyici senaryosunu ise Aybike Ertürk ve başarılı ekibi kaleme alıyor. Dizinin başrollerini yetenekli oyuncular Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç isim Mina Demirtaş paylaşıyor.

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan bu güçlü kadro, oyunculuk performanslarıyla dikkati çekiyor. Farklı karakterlerin bir araya geldiği yapım, oyuncuların uyumu sayesinde ekran başındaki seyircilere gerçekçi bir hikaye sunuyor. Sezon boyunca reyting yarışında iddialı olmayı hedefleyen ekip, çekimlere hız kesmeden devam ediyor.