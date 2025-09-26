Müsabakanın 77. dakikasında Burak Altıparmak ile yaşadığı gerginlik nedeniyle kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

“Camiamızı üzdüğüm için özür diliyorum”

Olay sonrası üzüntüsünü dile getiren Caner Erkin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Sakaryaspor camiası, Pendikspor karşılaşmasında yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Burak Altıparmak’ın bana yönelik hakaretleri ve devam eden sözleri üzerine, bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak bu noktaya gelmesine izin vermemem, takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için başta camiamızdan, ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum. Sakaryaspor’un başarısı için mücadele etmeye devam edeceğim.”

Yeşil-siyahlı ekipte Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ın kadro dışı durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği öğrenildi.