Son Mühür/Begüm Mol- Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde “Eda” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Defne Joy Foster, 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Henüz 35 yaşında yaşamını yitiren Foster’ın ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

Annesi öldüğünde 2 yaşındaydı

Defne Joy Foster, evli olduğu İlker Yasin Solmaz ile mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Can Kılıç Solmaz, annesini kaybettiğinde henüz iki yaşındaydı.

Can Kılıç Solmaz 15 yaşında

Aradan geçen yılların ardından Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü ve 15 yaşına ulaştı. Sosyal medyada paylaşılan spor salonu görüntüleri, kısa sürede gündem oldu.

“Annesinin kopyası”

Genç yaşına rağmen oldukça dikkat çeken Can Kılıç Solmaz’ın fotoğrafları büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, “Annesinin kopyası”, “Tıpkı annesi olmuş” ve “Aynı annesi” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.