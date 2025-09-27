Son Mühür/ Begüm Mol- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sahadaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Genç futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij’e geçtiğimiz mart ayında romantik bir evlenme teklifi yapmıştı.

Baba olacağını duyurmuştu

Evlilik hazırlıkları sürerken Kadıoğlu, kısa süre sonra sosyal medya hesabından baba adayı olduğunu açıklamıştı. Paylaşımıyla büyük ilgi gören milli futbolcu, hayranlarını sevince boğmuştu.

Cinsiyet partisinde kız babası olacağını öğrendi

Ünlü çift, haziran ayında düzenledikleri özel bir organizasyonla bebeklerinin cinsiyetini de duyurdu.

Sera Vrij ve Ferdi Kadıoğlu, yaptıkları açıklamada kız çocuk sahibi olacaklarını paylaşarak mutluluklarını dostları ve takipçileriyle paylaştı.

Doğum öncesi kamera karşısına geçtiler

Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan çift, doğum öncesinde kamera karşısına geçerek özel anlarını ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler, binlerce beğeni alarak kısa sürede gündeme oturdu.