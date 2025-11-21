Aydın’ın Germencik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ekipman yüklü araçlar

Bölgede ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda kaçak kazıda kullanılan birçok cihaz ele geçirildi. Aramada; 1 yeraltı görüntüleme cihazı, cihazla bağlantılı bilgisayar, 2 yeraltı izleme cihazı (yılan kamera), 1 karot cihazı, 22 adet toplam 16,5 metre karot çubuğu ve sökme aparatı, 4 define arama çubuğu ile çeşitli kazı malzemeleri tespit edildi.

Şüphelilere adli işlem

Ele geçirilen ekipmanlar muhafaza altına alınırken, suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.