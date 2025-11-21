Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 2. Kız-Erkek Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası, Nazilli Rıdvan Dilmen Spor Salonu’nda başladı.

Şampiyonanın açılışı Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından gerçekleştirildi.

30 takım, 140 sporcu sahne aldı

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 30 takım ve toplam 140 sporcu, üç gün boyunca hem bireysel hem de takım kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele edecek. Açılış sonrası yapılan teknik toplantıyla şampiyona resmen başladı.

“Hemsball tüm Türkiye’de yaygınlaşıyor”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şampiyonanın branşın gelişimine önemli katkı sunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Hemsball’ın ülke genelindeki yaygınlaşmasına katkı sağlayan şampiyona, üç gün boyunca sporseverleri bir araya getirmeye devam edecek. Sporcuların göstereceği performansların Hemsball’ın gelişimine ciddi katkı sunması beklenirken, organizasyonun sağlıklı ve verimli ilerlemesi adına tüm çalışmalarımız titizlikle yürütülüyor.”