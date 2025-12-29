Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında, geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı ve 22 yaşındaki bir gence çarptığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili konuşan mağdur genç, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

“Araç çarptı, olay yerinden kaçtı”

Metropol haber'in paylaştığı bilgilere göre; 22 yaşındaki Resul Düzgün, bacağına aldığı darbe sonrası hayatının tamamen değiştiğini belirterek, kendisine Ataşehir Belediyesi’ne ait olduğu öne sürülen araçla çarpıldığını iddia etti. Düzgün, kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığını öne sürdü.

“Beş gün sonra teslim oldu”

Sosyal medyada paylaştığı video ile yaşadıklarını anlatan Düzgün, kazaya karıştığı iddia edilen kişinin alkollü olduğu gerekçesiyle beş gün sonra teslim olduğunu, ardından 150 bin TL para cezası ödeyerek serbest bırakıldığını ileri sürdü. Genç, bu duruma tepki göstererek adaletin sağlanmadığını savundu.

“Evlilik hayalim yarım kaldı”

Hayatının altüst olduğunu dile getiren Düzgün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bir evlenme hayalim vardı, o da olmayacak. Bacağımı aldılar, yarım kaldım. Hayatım mahvoldu.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Sosyal medyada büyük tepki

Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı iddialara tepki gösterdi. Konu, siyaset gündemine de taşındı.

Hilmi Türkmen’den dikkat çeken paylaşım

Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda medyanın tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“AK Partili bir yöneticinin yürürken ayağından seken taş birinin yanından geçse, 100 sayfada aynı anda haber olurdu. İsnat edilen suçlama daha ne kadar büyük olmalı sizce? Gag, guguk, adalet!”

Berk Tütüncü’den henüz açıklama yok

İddiaların merkezinde yer alan Berk Tütüncü, konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve adli sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.