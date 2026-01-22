Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesinin ardından kabine değişikliği söylentileri güçlendi. MHP lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz haftalarda Yalova'daki IŞİD operasyonuyla ilgili Yerlikaya'ya isim vermeden tepki göstermesi, bu iddiaları daha da alevlendirdi. Peki İstanbul Valisi Davut Gül kimdir?

Gazete Pencere'nin kulis haberine göre göre İstanbul Valisi Davut Gül bir sonraki İçişleri Bakanı olacak.

Davut Gül kimdir?

Davut Gül, 1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, lise eğitimini ise İstanbul'da Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde aldı. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Davut Gül nereli?

Davut Gül aslen Erzurumlu. 1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, çocukluk yıllarını bu ilçede geçirdi. İngilizce bilen Gül, evli ve iki çocuk babası.

Meslek hayatı ve kariyeri

Davut Gül, kamudaki görevine 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak başladı. Kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli görevler üstlendi:

Muğla-Kavaklıdere ve İzmir-Kemalpaşa ilçelerinde kaymakam vekilliği

İngiltere'de yurt dışı stajı

Kırklareli-Kofçaz Kaymakamlığı

2003-2005: Siirt-Şirvan Kaymakamlığı

2005-2006: Karaman Vali Yardımcılığı

2006-2009: Sivas-Gürün Kaymakamlığı

Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıkları

2015: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı

2016-2018: Sivas Valiliği

2018-2023: Gaziantep Valiliği

2023-: İstanbul Valiliği

Gül, 2009 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü.

İstanbul Valiliği'ne atanması

Ali Yerlikaya'nın 2023 yılında İçişleri Bakanı olarak atanmasıyla boşalan İstanbul Valiliği görevine 5 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Davut Gül getirildi. Atanması halinde Gül de tıpkı Yerlikaya gibi İstanbul Valiliği görevinin ardından İçişleri Bakanı olacak.

Bahçeli'nin Yerlikaya'ya tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Ocak'taki grup toplantısında Yalova'daki IŞİD operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya isim vermeden sert tepki göstermişti. Yerlikaya'nın operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin "Türk vatandaşı" olduğunu açıklamasını eleştiren Bahçeli, bu tür açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.