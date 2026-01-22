Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Libya askeri heyetini taşıdığı esnada kaza yapan uçağa dair yürütülen adli süreçte kritik bir gelişme yaşandı. Haymana ilçesi yakınlarında meydana gelen trajik kazanın teknik detaylarını içeren kaza-kırım ön raporu tamamlanarak soruşturma dosyasına eklendi. Uzman ekiplerin olay yerindeki ilk incelemeleriyle hazırlanan bu doküman, uçağın kalkışından radar görüntüsünün kesildiği son ana kadar yaşanan teknik süreci gün yüzüne çıkarıyor.

Acil durum bildiriminden sonra irtibat kesildi

Soruşturma dosyasına giren teknik bulgulara göre, 9H-DFS kuyruk tescilli Dassault Falcon 50 tipi jetin uçuş öncesi hazırlıkları ve periyodik kontrolleri kaza tarihinden kısa bir süre önce tamamlanmıştı. İşletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihleri arasında kapsamlı bir bakıma alınan hava aracına yönelik bakım çıkış sertifikasının da düzenlendiği rapora yansıdı. 23 Aralık 2025 akşamı saat 20.17’de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan uçak, kalkıştan yaklaşık 16 dakika sonra teknik bir aksaklıkla karşılaştı. Saat 20.33’te kule ile irtibata geçen uçuş ekibi, uçakta ciddi bir elektrik arızası meydana geldiğini belirterek acil durum (emergency) ilan etti ve ivedilikle iniş izni talep etti. Ancak acil iniş manevrası için alçalmaya başlayan jet, saat 20.36 sularında radar ekranından tamamen silinerek sessizliğe gömüldü.

Şiddetli çarpma ve geniş alana yayılan enkaz

Kaza-kırım ön raporunda yer alan en çarpıcı değerlendirme, uçağın yerle temas ettiği andaki durumu üzerine yoğunlaşıyor. Uzmanlar, uçağın 1252 metre rakımlı tepeye "motorları çalışır vaziyette ve bütün halinde" yüksek bir süratle çarptığını tespit etti. Raporda, çarpma anında motorların aktif olduğu ve uçağın havada parçalanmadığı, ancak yerle temasın yarattığı devasa enerji ve yüksek hız nedeniyle infilakın kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Patlamanın etkisiyle uçağın parçaları yaklaşık 150 bin metrekarelik oldukça geniş bir araziye yayıldı ve enkazın çok küçük parçalar haline geldiği gözlemlendi.

Nihai rapor kazanın kesin nedenini belirleyecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bu ilk rapor, kazanın meydana geliş biçimine dair teknik bir altyapı oluştursa da henüz kesin bir yargı içermiyor. Mevcut bulguların kazanın oluş şekline dair ilk verileri sunduğu, ancak uçağın neden elektrik arızası yaşadığı ve düşüşe yol açan temel faktörlerin ne olduğu gibi soruların yanıtlarının nihai kaza kırım raporuyla netleşeceği bildirildi. İlerleyen günlerde tamamlanması beklenen geniş kapsamlı analizlerin, Libya heyetini taşıyan uçağın düşüşündeki asıl kusur veya arıza nedenini tamamen aydınlatması hedefleniyor.