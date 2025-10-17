Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle savunmada verdiği katkı sayesinde takım ligde yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Taraftarlar, Başakşehir maçında sahada olmamasının sebebini merak ediyor.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesinde ligde 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başakşehir ise topladığı 6 puan ile 13. sırada yer alıyor. Maçın saat 20.00’de başlayacağı bildirildi.

Davinson Sanchez kimdir?

Davinson Sanchez 12 Haziran 1996’da Kolombiya’da doğdu. Futbol kariyerine ülkesi Kolombiya’da başladı. Ardından Ajax ve Tottenham gibi Avrupa takımlarında forma giydi. Yüksek bonservis ücretleriyle transfer olan Sanchez, defans bölgesindeki fiziksel gücü ve hava toplarındaki başarısıyla tanınıyor. 2023-24 sezonunda Galatasaray’a transfer oldu. Ligde şu ana kadar 8 maçta forma giydi ve takımına savunma anlamında önemli katkılar sağladı.

Başakşehir maçında neden yok?

Davinson Sanchez, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu sebeple teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçında stoper mevkiinde alternatif isimlere şans verecek. Savunmada Kaan Ayhan, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay’ın görev alması bekleniyor. Sanchez, bu maçın ardından cezasını tamamlayacak ve takıma yeniden katılabilecek.

Sezon boyunca Galatasaray, defansta rakiplerine çok az gol şansı tanıdı. Takım toplamda 8 maçta sadece 5 gol yedi. Sanchez’in katkısı hem istatistiklere hem de takımın genel oyun yapısına pozitif yansıdı. Başakşehir karşısında onun yokluğu hem teknik ekip hem de taraftarlar için önemli bir eksiklik olarak görülüyor.