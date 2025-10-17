Beşiktaş’ta sezonun en dikkat çekici kararı geldi. Siyah-beyazlı kulüp, takım kaptanlığında değişikliğe gidildiğini resmen duyurdu. Yeni kaptanlar olarak orta saha oyuncuları Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi belirlendi.

Yönetim kurulu kararıyla değişiklik yapıldı

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, kararın teknik ekibin önerisi ve yönetim kurulunun onayıyla alındığı belirtildi. Kulüp tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir. Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle, Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.”

Necip Uysal ve Mert Günok’a teşekkür

Açıklamada, uzun yıllardır Beşiktaş’ta kaptanlık yapan Necip Uysal ve Mert Günok’a da teşekkür mesajı yer aldı.

“Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz.”

Teknik heyet “liderlik ve iletişim” vurgusu yaptı

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onay verdiği kararda, takım içi iletişim ve saha içi liderlik faktörlerinin etkili olduğu öğrenildi. Yönetim, özellikle oyun görüşü ve saha içi yönlendirme kabiliyetiyle ön plana çıkan Orkun Kökçü’nün takıma liderlik edebileceği görüşünde birleşti.