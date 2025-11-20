Son Mühür- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Makine ve İkmal Tesisinde yürüttüğü bakım-onarım çalışmaları sayesinde belediye bütçesinde önemli ölçüde tasarruf sağladı. Belediyenin 21 dönümlük alanda faaliyet gösteren tesisi; 10 araç ve iş makinası bakım atölyesi, kaynak atölyesi, akaryakıt dolum tesisi ve 73 personeliyle hizmet veriyor.

Yılda 6 bin araç tamamen belediye imkânlarıyla yenileniyor

Belediye envanterinde yer alan 920 araç ve 120 iş makinasının tüm bakım ve onarımları Makine ve İkmal Tesisinde gerçekleştiriliyor. Tesiste günlük 24–28 aracın periyodik bakımı yapılırken, yılda ortalama 6 bin araç belediyenin kendi imkânlarıyla bakım ve onarımdan geçiriliyor. Ayrıca ilçe belediyeleriyle yapılan protokol kapsamında 141 araç ve iş makinasının bakım-onarım süreci de tamamlandı.

“Yaklaşık 68 milyon liralık tasarruf sağladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, tesisin hem mali açıdan hem de hizmet kalitesi açısından büyük katkı sunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın teknoloji ve yenilik odaklı yaklaşımıyla desteklenen Makine ve İkmal Tesisimizde birçok bakım-onarım işlemini kendi imkânlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla piyasa değerine göre yaklaşık 68 milyon lira tasarruf sağlayarak belediyemiz bütçesinde yüzde 61 oranında tasarrufa ulaştık. Kaynak atölyemizde kapalı alan imalatları, köprü korkulukları, metal işçiliği ve iş makinalarına yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca Köyceğiz Terminali ve Menteşe Rüya Park AVM için modern taksi bekleme kabinlerini kendi üretimimizle hizmete sunduk.”

Başkan Aras: “Tasarruf ve üretim modeliyle hizmet kalitesini yükseltiyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tesisin ekonomik kazanımları kadar hizmet verimliliğini de artırdığını vurguladı: “Muğla’da kaynaklarımızı akılcı ve verimli kullanmaya özen gösteriyoruz. Makine ve İkmal Tesisimizde yapılan çalışmalar sayesinde araç filomuzu güçlendiriyor, hizmetlerimizi daha hızlı ve güvenli hâle getiriyoruz. Kentimizin ihtiyaçlarına kendi imkânlarımızla çözüm üretmemiz belediyemizin bağımsızlığını ve hareket kabiliyetini artırıyor. Bu tasarruf ve üretim modeliyle Muğla’mıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz.”