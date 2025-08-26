Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü Gerence mevkiinde denize giren vatandaşlar, suyun içinde bir Akdeniz foku fark etti. Kıyıya çıkarak sahile ulaşan fokun hasta veya yaralı olabileceğini düşünen vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Koruma altına alındı

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede fokta yara veya darp izine rastlanmadı. Ancak iç hastalık ihtimali göz önünde bulundurularak, fok Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne sevk edildi. Su ürünleri mühendislerinin kontrollerinde de herhangi bir dışsal yaralanma tespit edilmedi.

Sağlığı kontrol edildi, sahile geri bırakıldı

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerin ardından Akdeniz fokunda herhangi bir sağlık sorunu görülmedi. Fok, dinlenmesi ve güvenli bir şekilde denize dönmesi için gözetim altında bulunduğu sahile bırakıldı.

Güvenlik önlemleri alındı

Yaşadığı korku nedeniyle hırçınlaşan fokun vatandaşlara zarar vermemesi için jandarma ekipleri bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Akdeniz foku, dinlenip denize dönene kadar ekipler tarafından gözetim altında tutuluyor.