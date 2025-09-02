İzmir'de özel gereksinimli bireyler, dans ve müzik terapisi sayesinde sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor. Bu sayede hem özgüvenlerini artırıyor hem de yaşama sevinçlerini pekiştiriyorlar. Bu bireylerden biri olan down sendromlu Hasan Kudar ve zihinsel engelli Elif Aygül, ailelerinin de desteğiyle sanatla iç içe bir yaşam sürüyor.

Ailelerin azmi ve fedakarlığı

Down sendromlu Hasan Kudar'ın annesi Sevgi Kudar, oğlunun doğumundan bu yana verdiği mücadeleyi anlattı. Hasan'a henüz çok küçükken down sendromu tanısı konulduğunu ve o dönemde bu sendromun çok az bilindiğini belirten Sevgi Hanım, "Teknoloji elimizde yoktu. Ansiklopediler alıp okuduk. Ama önce çocuğumuzu kabul ettik. Bunalıma düşmeye gerek yok, dedik. Bu bizim artık kalbimiz olacaktı" dedi. Oğlunu hiçbir zaman kimseden saklamadığını ve onunla her yere gittiğini söyleyen Kudar, "Hasan'a ne ektiysem onu biçtim. Onu hep normal çocuk gibi gördüm" ifadelerini kullandı. Ailelerin mücadeleden vazgeçmemesi gerektiğini vurgulayan Kudar, "Eğitimin, ilginin yaşı ve sınırı yok. Hayatta kaldığım sürece mücadeleye devam" diyerek tüm ailelere umut verdi. Hasan Kudar ise, bir gün damat olmak istediğini ve merkeze gelmeyi çok özlediğini söyleyerek duygularını dile getirdi.

Dans ve müzikle gelen gelişim

Zihinsel engelli Elif Aygül'ün annesi Fatma Aygül ise kızının gelişiminde sanatın ne kadar önemli bir rol oynadığını anlattı. Doğum sırasında oksijensiz kalan Elif'in ilk yıllarının zorlu geçtiğini belirten Fatma Hanım, "3 yaşında yüzde 70 zihinsel engelli tanısı aldı. Özel eğitime başladık, engel oranı şu anda yüzde 50'ye geriledi. İlk 5 yıl çok zorlandık. 6 yaşında konuşmaya başladı" dedi. Dans ve müzik kurslarının Elif'in ince ve kaba motor gelişimine katkı sağladığını belirten anne Aygül, kızının bir koroda solist olarak yer almasından büyük gurur duyduğunu ifade etti. Elif Aygül ise dansı ve müziği çok sevdiğini, bir senedir dans ettiğini ve 4 yıldır koroda şarkılar söylediğini belirtti.

Uzmandan ailelere önemli çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü İnciraltı Eğitim Merkezi'nde dans eğitmenliği yapan Ayşen Yersel, özel gereksinimli bireylerle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerinin derslere başladığından bu yana özgüven, iletişim becerileri ve motor becerilerinde önemli gelişmeler kaydettiklerini belirten Yersel, ailelere seslenerek, "Lütfen evde oturmayın. Öğrencilerinizi bize emanet edin, tüm güzellikleri bizlerle yaşasınlar" çağrısında bulundu. Yersel, bu tür sosyal ve sanatsal faaliyetlerin özel gereksinimli bireylerin hayat kalitesini artırmada kilit bir rol oynadığının altını çizdi.