Son Mühür- Makyaj videolarıyla tanınarak kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonlar ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminden düşmüyor.

2018’de geçirdiği mide ameliyatıyla büyük bir değişim sürecine giren Bilic; burun estetiği, kalça dolgusu ve çeşitli uygulamalarla görünümünü yenilemişti.

Bilic daha önce, değişimiyle ilgili yapılan yorumlara, “İnsanlar, 'Öncesi sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum” sözleriyle yanıt vermişti.

“Ölümden döndüm”

Fenomen isim üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu estetiğinin ardından ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı.

Vücudunda enfeksiyon geliştiğini belirten Bilic, yaşadığı zorlu dönemi “ölümden dönmek” olarak nitelendirmiş ve yıllarca süren sağlık problemleri yaşadığını söylemişti.

Bu deneyimin ardından takipçilerine uyarıda bulunarak, “Kalça dolgusu asla yaptırmayın” ifadelerini kullanmıştı.

Beşinci ameliyatını oldu

Danla Bilic, yaşadığı sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine beşinci kez ameliyat masasına yattı. Yeniden dolgu temizleme operasyonu geçiren fenomen, işlem sonucunda vücudundan çıkarılan maddeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda yer alan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“Böbreklerime ulaşmışlardı”

Bilic, paylaştığı fotoğraf ve videoların altına şu notu ekledi: “Arada bir DM kutuma hala aquafilling yaptıracağım, senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu.

Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda… Daha da bir şey demeyeceğim, cahil cesaretinden başka bir şey değildi.”