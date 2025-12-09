Son Mühür- Yaklaşık 8 ay önce ani bir kararla Mustafa Semih Demirci ile evlenen Yıldız Asyalı, paylaşımlarında fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti. Ünlü oyuncu, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak destek istedi.

“Kocam tarafından darp edildim” çağrısı

Sanatçı, sosyal medya hesabından yüzündeki ve vücudundaki darp izlerini gösteren fotoğraflar yayımlayarak, “Kocam tarafından darp edildim” ifadelerini kullandı. Paylaşım, yardım çağrısı olarak yorumlandı.

Görüntüler büyük tepki çekti

Asyalı’nın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı yaşanan olaya tepki gösterdi. Ünlü isme destek mesajları yağdı ve şiddete karşı farkındalık çağrıları yapıldı.