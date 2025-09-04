Son Mühür/ Osman Günden - Uzay Kampı Türkiye, 2025 yaz döneminde düzenlediği uluslararası programlarla dünyanın dört bir yanından öğrencileri İzmir’de ağırladı. ABD, Azerbaycan, Çin, Fransa ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 26 farklı ülkeden gelen gençler, hem bilim hem kültür dolu bir yaz tatili geçirdi.

Bilim ve kültür dolu bir yaz

Farklı kültürlerden gelen çocuk ve gençler, uzay teknolojileri alanındaki eğitimlerin yanı sıra bilimsel keşifler, simülatör deneyimleri, takım çalışmaları ve kültürel etkinliklerle dolu çok yönlü bir programa katıldı. Öğretmenler, “Uzay Kampı Türkiye, bu yaz da geleceğin bilim insanlarına ve kaşiflerine ilham verdi” sözleriyle deneyimlerini aktardı.

Uluslararası dostluk köprüleri

2002 yılından bu yana düzenlenen E-Pal Haftası, bu yıl da küresel dostluk ve bilim temasında gerçekleşti. FEP (Geleceğin Kaşifleri Haftası) kapsamında öğrenciler, simülatörler ve bilimsel etkinliklerle dolu bir hafta geçirdi. Türkiye Uzay Ajansı iş birliğiyle düzenlenen özel program ise 24–30 Ağustos’ta Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ve gözlemci ülkelerden gençleri buluşturdu.

Çin ile güçlenen iş birliği

ESBAŞ girişimi olarak faaliyet gösteren Uzay Kampı Türkiye, Çin’in Shaanxi Eyaleti Xianyang şehri ile geliştirdiği ilişkilerde yeni adımlar attı. Karşılıklı ziyaretler sonrası kamp yöneticileri 5–10 Ağustos 2025’te Çin’e davet edildi. Bu temaslarda yatırım, eğitim ve ortak projeler gündeme geldi. İş birliğinin somut yansıması olarak, 17–23 Ağustos’ta Xianyang’dan gelen 13 öğrenci ve 3 öğretmen, Uluslararası Galaktik Yaz Kampı’na katıldı. SPAFFC aracılığıyla gerçekleşen programda öğrenciler, bilim eğitimlerinin yanı sıra kültürel etkinliklerle kalıcı dostluklar kurdu. Çinli öğretmen Hua Ni, “Öğrencilerimiz burada sadece uzay bilimlerini öğrenmedi, farklı ülkelerden akranlarıyla kültürel bağlar da kurdu” dedi.

Her yaştan katılımcıya özel astronomi programları

2025 yazında düzenlenen özel astronomi programları, gökyüzünün sırlarını keşfetmek isteyen öğrenci ve öğretmenlere hitap etti. Prof. Dr. Serdar Evren rehberliğinde gerçekleşen Uzay Akademisi Kampı’nda 9–15 yaş arası çocuklar bilimsel çalışmalar yaptı. Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi Öğretmen Programı ise Ege Bölgesi’nden öğretmenlerin katılımıyla tamamlandı.

Okullara özel yeni dönem hazırlıkları

Yaz dönemi programlarının ardından Uzay Kampı Türkiye, yeni eğitim-öğretim yılına hazır. Okulların açılmasıyla fen bilimlerini destekleyen özel içerikler sunulacak. Kamp yetkilileri, programların okul müfredatını tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirterek, öğretmenlerin yeni dönem kayıtlarına şimdiden başladığını bildirdi.