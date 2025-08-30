Son Mühür - Muğla’nın 13 ilçesinde 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 869 adet açık alan yangını (anız, saman, tarla) meydana geldi. 2019-2025 yılları arasında ise toplam 8 bin 864 açık alan yangını kaydedildi. Özellikle kırsal mahallelerde tahıl hasadı sonrası bilinçsizce yakılan anızların hem yangınlara hem de toprak yapısına ciddi zarar verdiği vurgulandı.

Yangın riski ve çevreye etkisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, anız yakmanın tarımsal atıkları ortadan kaldırma amacıyla yapıldığı ancak kontrolsüz uygulandığında ciddi yangınlara yol açabileceği belirtildi. Anız yangınlarının tarım alanlarını tahrip etmenin yanı sıra orman yangınlarına dönüşme riski taşıdığı, bunun da doğa ve insan sağlığı açısından büyük tehlike yarattığı ifade edildi.

“Modern tarımda anız yakmak yanlış ve yasak”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı’ndan Ziraat Mühendisi Fazıl Kavukoğlu, hububat hasadı sonrası kalan sap ve kök atıklarının anız olarak adlandırıldığını belirterek, “Modern tarım tekniğinde anız yakmak son derece yanlış bir uygulamadır ve kanunen suçtur. Toprağın su tutma kapasitesini azaltır, canlıları yok eder, toprağın sertleşmesine neden olur. Organik madde miktarını düşürerek kimyasal gübre kullanımını artırır ve erozyona zemin hazırlar” dedi.