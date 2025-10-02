Son Mühür- Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, müzik sektöründeki tekelleşme ve lobileşmeye tepki göstererek kendi müzik şirketini kurduğunu açıkladı. Tilki’nin bu adımı, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

“Kendi işimin patronuyum”

25 yaşındaki Aleyna Tilki, kariyerinde önemli bir adım atarak kendi müzik şirketini kurduğunu duyurdu. Sektördeki bazı işleyişlerden rahatsızlık duyduğunu belirten genç şarkıcı, bu hamlesiyle müzik piyasasında daha özgür bir alan yaratmayı hedefledi.

Hitmakers programında açıkladı

Aleyna Tilki, yapımcı Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın YouTube’daki Hitmakers programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, müzik sektörünün arka planına dair dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.

“Madem onlar lobi kuruyor, biz de kuralım”

Tilki, şirket kurma kararını şu sözlerle açıkladı: “Sektördeki lobileşme ve tekelleşme nedeniyle müzik şirketi kurdum. Bu ülkede mükemmel müzikler yapılıyor. Madem onlar böyle bir lobi kuruyor, biz de dengeyle, güzellikle bir güç başlatalım.”