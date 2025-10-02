Son Mühür- Ünlü oyuncu Ceren Moray, geçtiğimiz ay Doğu Orcan ile yaptığı sürpriz nikahın ardından ilk kez konuştu.

Moray, Etiler’de objektiflere yansırken hem özel hayatına hem de tiyatro sektöründeki ekonomik zorluklara dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Arada evlendik, bana da sürpriz oldu”

HaberTürk'e göre; Etiler’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Moray, düğünlerinin planlanandan hızlı gerçekleştiğini belirtti.

Oyuncu, “Arada evlendik, bana da sürpriz oldu. Koşturuyoruz, yeni sezon heyecanı var. Ben bir gün öncesinde öğrendim.” ifadelerini kullandı.

Nikah kararının ani olduğunu dile getiren Moray, “İlişkinin geldiği yer oraya doğru gidiyordu. Birlikte olmak, hayatı paylaşmaya söz vermek yeterli. Ya ayrılıyorsun ya evleniyorsun zaten. Çeşme’de buradan daha güzel nereyi bulacağız diyerek evlendik.” dedi.

"Sektörde asgari ücretten az kazananlar bile var"

Özel hayatının yanı sıra tiyatro dünyasına da değinen Ceren Moray, meslektaşlarının yaşadığı geçim sıkıntılarını gündeme taşıdı. Moray, sektördeki ekonomik koşulları şöyle anlattı:

“Asgari ücretten az kazananlar bile var. Geçimlerini nasıl sağladıklarını bilmiyorum. Bir de bizim mesleğimiz yarını belli olmayan bir meslek. Bugün bir çocuğunuz olsa yarınınızı göremediğiniz bir meslek.”