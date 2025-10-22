Son Mühür- Son yıllarda birçok yapımda erkek oyuncuların, kadın partnerlerinden oldukça büyük olması izleyicilerin dikkatini çekiyor. A.B.İ dizisinde de 50 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu’nun arasındaki 23 yaş farkı bazı izleyiciler tarafından eleştirildi. Sosyal medyada “yaş farkı artık klişe haline geldi” yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar ise önemli olanın hikayenin gerçekçiliği olduğunu savundu.

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak enteresan”

Kenan İmirzalıoğlu, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen yaş farkı sorularına sert bir dille yanıt verdi. Eleştirilerin hikaye görülmeden yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden oyuncu, “Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım. Bu konularda bilgi sahibi olmadan konuşmak bana enteresan geliyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak... Hikayeyi görelim, sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz” dedi.

Bölüm başı ücret iddiası

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni projesi için alacağı ücret de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun A.B.İ dizisinden bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağı öne sürüldü. Bu rakam, televizyon dünyasında son dönemin en yüksek oyuncu ücretlerinden biri olarak dikkat çekti.