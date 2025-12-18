Son Mühür- 8 Ekim’de İstanbul’da ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen oyuncu Berrak Tüzünataç, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.
Adli Tıp raporu dosyaya girdi
Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede test sonucu pozitif çıkan Tüzünataç’ın raporunun, savcılık dosyasına eklendiği öğrenildi.
Savcılığa ifade verdi
Çağlayan Adliyesi’ne gelen Berrak Tüzünataç, yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan Tüzünataç hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Soruşturma süreci sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesine devam edilirken, dosyada yer alan şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi.