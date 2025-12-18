Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı ve yakalama kararları art arda geldi. Soruşturma çerçevesinde bazı tanınmış isimler gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve oyuncu İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı

İktidar medyasından Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yurt dışında bulunan Şeyma Subaşı, Mert Vidinli ve Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adreslerinde bulunamayan isimler için gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Yusuf Güney hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İsmail Saymaz’dan dikkat çeken açıklamalar

İsmail Saymaz, soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saymaz, Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirterek, Acun Ilıcalı’nın durumu öğrendiği ve sürece ilişkin girişimlerde bulunduğu yönünde iddiaların kendisine aktarıldığını söyledi.

Saymaz, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında adı geçen bazı isimlerin kendisine daha önce magazin ve sosyete çevrelerinden iletildiğini ifade etti. Bu kişilerin ünlülerle yakın ilişkilerinin bulunduğunun aktarıldığını belirten Saymaz, söz konusu isimlerin bir kısmının yurt dışında olduğuna dair bilgilerin de paylaşıldığını dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve yakalama kararlarının çıkabileceği belirtilirken, dosyaya ilişkin adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.