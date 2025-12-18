Son Mühür - “Hayat Devam Ediyor” dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, birkaç yıl önce kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmiş ve ABD’ye yerleşmişti. Bu evlilik ve çift arasındaki yaş farkı uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Evlilik sürecinde yaşadığı sorunlarla da gündeme gelen Miraloğlu, bir dönemde kimlik ve belgelerinin çalındığını ve Amerika’da rehin tutulduğunu iddia etmişti.

İddiaları yalanladı

Son günlerde ünlü oyuncu, yeniden evlendiği ve din değiştirdiği yönündeki haberlerle gündeme geldi. ABD’li rahip Thomas Wick ile dini bir törenle evlendiği iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Miraloğlu, söz konusu iddiaları net bir şekilde yalanladı: Oyuncu paylaşımında, "Evli değilim, hiç çocuğum yok. Evlenmeyi düşündüğüm bir erkek arkadaşım da yok. Dinimi değiştirmedim" dedi.