Son Mühür/ Merve Turan- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alınmıştı.

Söz konusu dört isim, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.

Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan diğer isimler ise oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve organizatör Cihan Şensözlü olarak açıklanmıştı.

Yetkililer, bu kişilerin adreslerinde yapılan kontrollerde kendilerine ulaşılamadığını belirtti. Bu isimlere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli’nin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Bu üç isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Adli sürecin, şüphelilerin Türkiye’ye giriş yapmaları halinde devam edeceği ifade edildi.

"Kısa zamanda ülkeme döneceğim"

Hakkında çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Subaşı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğümde daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler.”