Sanatçı Onur Akın, “Sen Gidersen” adlı şarkısının klip çekimleri kapsamında Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bulunan ve yılkı atlarıyla bilinen Hürmetçi Sazlığı’na geldi. Doğal atmosferiyle öne çıkan bölgede yapılan çekimler sırasında talihsiz bir olay yaşandı.

Yılkı atı çekim sırasında Akın’a çarptı

Çekimler devam ederken serbest halde bulunan bir yılkı atı, Onur Akın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sanatçı kısa süreli panik yaşadı. Olayın ardından yapılan ilk kontrollerde Akın’ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.

“Çamur büyük bir şans oldu”

Yaşadığı kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Onur Akın, karlı hava koşulları nedeniyle zeminin çamurlu olmasının olası bir kırığı engellediğini ifade etti. Akın, atların kendisini ezmeden uzaklaşmasının da büyük bir şans olduğunu belirterek, yaşananları esprili bir dille anlattı.

O anları sosyal medyada paylaştı

Kazanın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Akın, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görürken, sanatçıya çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı iletildi.

Çekimler planlandığı şekilde devam etti

Yaşanan talihsizliğe rağmen klip çekimlerinin aksatılmadığı öğrenildi. Onur Akın’ın kısa bir dinlenmenin ardından çekimlere kaldığı yerden devam ettiği belirtildi.