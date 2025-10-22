Son Mühür- Bir döneme damga vuran ‘Doktorlar’ dizisindeki Ela Altındağ karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, özel hayatındaki gelişmelerle yeniden gündeme geldi.

14 yıllık evlilik tek celsede bitti

Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda tek celsede noktalamıştı. Sessiz sedasız gerçekleşen boşanma, magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabındaki “Özilhan” soyadını kaldıran Yasemin Ergene’nin bu hamlesi, takipçileri arasında dikkat çekmişti.

Kayınvalidesini takipten çıkardı

Boşanmanın ardından ünlü ismin, evlilik sürecinde aralarının bozuk olduğu iddia edilen kayınvalidesi Emine Özilhan’ı da takipten çıkarması, ayrılığın perde arkasına dair yeni tartışmalara neden olmuştu.

Ünlü cerrahla aşk iddiası

Sosyete kulislerinde Yasemin Ergene’nin estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile yakınlaştığı yönünde iddialar dolaşmaya başlamıştı.

Magazin sayfalarında sıkça yer alan bu iddialar, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Ancak ünlü isim, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

“Yalan haber” açıklamasıyla iddialara noktayı koydu

Önceki gün objektiflere yansıyan Yasemin Ergene, hakkındaki aşk iddialarına kısa ve net bir yanıt verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayan oyuncu, “Yalan haber” diyerek söylentileri yalanladı.

Boşanmasıyla ilgili sorular yöneltilince ise “Konuşmak istemiyorum, teşekkür ederim” ifadeleriyle konuyu kapattı.