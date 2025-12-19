Son Mühür- Arem ve Arman’ın programına konuk olan Çakal, daha önce katıldığı bir çekime ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bir program çektik, burada yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı.”

Çakal’ın bu ifadeleri, söz konusu programın hangisi olduğu yönünde merak uyandırdı.

Sosyal medyada Berfu Yenenler iddiası

Çakal’ın açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları, söz konusu çekimin Berfu Yenenler’in programı olabileceğini öne sürdü. İddialar kısa sürede gündeme taşınırken, konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

Daha önce yayınlanmayan bölüm detayı dikkat çekti

Öte yandan Berfu Yenenler, daha önce Danla Bilic’in programına konuk olduğu bir bölümde, bir ünlüyle yaşanan tatsız bir olay nedeniyle çekilen programın yayınlanmadığını açıklamıştı. Bu açıklama da sosyal medyada ortaya atılan iddialarla birlikte yeniden gündeme geldi.

Taraflardan resmi açıklama yok

Çakal’ın sözleriyle gündeme gelen iddialara ilişkin ne Çakal’dan ne de Berfu Yenenler cephesinden konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tartışmalar, sosyal medyada kullanıcıların yorumlarıyla devam ediyor.