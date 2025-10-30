Son Mühür/ Beste Temel- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, İzmir'in dört bir yanında düzenlenen zengin ve çeşitli etkinliklerle doruk noktasına ulaştı. Kutlamalar kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin prestijli kültür sanat mekanı olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Klasik Türk Müziği'nin önde gelen isimlerinden Dilek Türkan'ın sahne aldığı "Cumhuriyet’e Şarkılar" konseri, İzmirlilerden büyük ilgi görerek salonu doldurdu.

AASSM’de 102 yıllık mirasa saygı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü anısına düzenlenen bu özel müzik şöleni, İzmirlileri sanat ve tarihle buluşturdu. Konser, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından günümüze uzanan geniş bir yelpazede, Türk müziğinin değerli eserlerini içeriyordu. Müzikseverler, bayram ruhunu yansıtan bu özel repertuvar sayesinde hem geçmişe saygı duruşunda bulundu hem de Cumhuriyet coşkusunu sanatın diliyle yaşadı.

Dilek Türkan ve usta isimlerden oluşan orkestra sahnedeydi

Gecenin ana solisti Klasik Türk Müziği'nin güçlü sesi Dilek Türkan idi. Türkan'a sahnede, müzik dünyasının yetenekli ve tecrübeli isimlerinden oluşan bir orkestra eşlik etti. Orkestrada, İstanbul kemençesinde Derya Türkan, kanunda Serkan Halili, piyanoda Baki Duyarlar, kontrbasta Erdal Akyol ve perküsyonda Oray Yay gibi usta sanatçılar yer aldı.

Bu değerli sanatçı kadrosunun harmonisi, AASSM’nin akustik ortamında benzersiz bir deneyim sundu. Uyumlu performansları ve icra ettikleri seçkin eserlerle seyirciye unutulmaz anlar yaşatan ekip, salondan büyük alkış topladı. Konser, müzikseverler tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en anlamlı ve keyifli etkinliklerinden biri olarak nitelendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tür kültürel etkinliklerle kent halkının sosyal ve sanatsal yaşamına katkı sunmaya devam edeceğinin mesajını da vermiş oldu. Etkinlik, kentin Cumhuriyet'e olan bağlılığını sanatsal bir zarafetle yeniden teyit etti.