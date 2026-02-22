TFF 3. Lig 4. Grup’ta Pamukören Stadı’nda oynanan karşılaşma, Nazillispor sahasında ağırladığı Karşıyaka’ya 10-0 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir temsilcisi, henüz 23. dakikada Ömer Faruk Sezgin’in golüyle perdeyi açtı: 0-1. 35’te sahneye çıkan Erhan Öztürk, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda fırtına gibi esen Karşıyaka, farkı her geçen dakika açtı ve mücadeleyi çift haneli skorla tamamladı. 47. dakikada Yasin Uzunoğlu skoru 3-0 yaptı.

51’de Ömer Faruk Sezgin bir kez daha fileleri havalandırdı: 0-4. 53’te yine Ömer Faruk Sezgin hat-trick’ini tamamladı: 0-5. 55. dakikada Yasin Uzunoğlu kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydetti: 0-6. 82’de Berat Şahin farkı yediye çıkardı: 0-7. 86’da Ersan Akgün tabelayı 8-0’a taşıdı. 88’de Yakup Arda Kılıç skoru 9-0 yaptı. 89. dakikada ise Onur İnan maçın skorunu ilan etti: 0-10. Bu sonuçla Nazillispor 4 puanda kalarak grubun son sırasındaki yerini korudu. Karşıyaka ise puanını 47’ye yükselterek 3’üncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.