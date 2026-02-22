Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı. Siyah-beyazlı ekip, aldığı farklı galibiyetle hem çıkışını sürdürdü hem de üst sıralardaki yerini güçlendirdi.

Siyah-beyazlı ekip, serisini sürdürerek zirve takibini devam ettirmeyi amaçlıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılırken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe galibiyetiyle rakibini geride bırakarak ligde 4. sıraya yükseldi. Form grafiğini yukarı taşıyan Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, serisini sürdürerek zirve takibini devam ettirmeyi amaçlıyor.