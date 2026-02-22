Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Safa Narlı, Alsancak’ta, bir grubun okullarda Ramazan etkinliklerine karşı yürüyüş yapanlara sert bir şekilde yüklenerek, “İzmir’in sokakları çöp ve pislikle doluyken oturanlar, bugün ayağa kalkmış yürüyor. Derdiniz demokrasi değil vesayet. Derdiniz demokrasi değil İslamofobi. İzmir’i temsil etmeyen bu bir avuç kendini bilmez rahatsız olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Safa Narlı, sosyal medya hesabından, tepki göstererek şu açıklamalarda bulundu: “Sene 1997 değil, tarih 28 Şubat hiç değil. İzmir’in sokakları çöp ve pislikle doluyken oturanlar, İzmir’in Körfez’i yok olurken oturanlar, İzmir’in musluklarından sular akmazken oturanlar. İzmir’in belediyeleri gırtlağına kadar yolsuzluk ve rant çukuruna düşmüşken oturanlar.

İzmir’in belediyelerinde işçilerin hakkı olan paralar lüks tatil adalarında harcanırken oturanlar bugün ayağa kalkmış yürüyorlar. Derdiniz demokrasi değil vesayet. Derdiniz demokrasi değil İslamofobi. İzmir’i temsil etmeyen bu bir avuç kendini bilmez rahatsız olmaya devam edecek. Çünkü biz; milli ve manevi değerlerine bağlı, Rabb’ine kul, Peygamber Efendimize (SAV) sevdalı bir nesil için çalışmaya devam edeceğiz.”