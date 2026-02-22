Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Şehadetin Sofrası: Ülkücü Şehitler Hatıra İftarı”, şehit aileleri ile siyasi temsilcileri aynı sofrada buluşturdu. Programda, ülkücü şehitlerin hatırası anılırken, birlik, vefa ve emanet vurgusu öne çıktı.

İftar programına Ülkücü camianın önde gelen isimleri katıldı

İftar programına Selçuk Duracık, Halil Esendağ, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Turan İbrim ve Bekir Şimşek’in de aralarında bulunduğu 15 ülkücü şehidin aileleri ile terörle mücadelede hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin yakınları katıldı. Programa ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da katılım sağladı.

Konuşmalarda, Ülkücü hareketin geçmişten bugüne verdiği mücadelenin şehitlerin fedakârlığıyla anlam kazandığı ifade edildi

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan konuşmalarda, ülkücü hareketin geçmişten bugüne verdiği mücadelenin şehitlerin fedakârlığıyla anlam kazandığı ifade edildi. Katılımcılar, iftar buluşmasının yalnızca bir yemek organizasyonu değil, aynı zamanda şehitlerin hatırasına sahip çıkma ve emanetlerini yaşatma anlamı taşıdığını dile getirdi.