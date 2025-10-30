Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi yapıların korunmasını ve yerel koruma bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, bu yıl 21’inci kez verildi. Kent genelinden gelen 72 başvurudan 50 proje ve çalışma ödüle değer bulundu.

Tarihe sahip çıkan projeler onurlandırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel hafızaya ve tarihi mirasa katkı sunan projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği 21’inci Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri sonuçlandı. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte, bu yıl İzmir il sınırlarından 72 başvuru değerlendirildi ve 50 çalışma ödül töreniyle onurlandırıldı.

Birçok kategoride ödül verildi

Program, tarihi yapıları yaşatan, geleneksel üretim ve zanaatları destekleyen, kültürel mirası koruyan projeleri kapsadı. Ödüller; “Tarihi Yapıda Yaşam”, “Geleneksel Zanaatların Yaşatılması”, “Esaslı Onarım”, “Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma” ve “Tarihine Sahip Çıkan Eğitim Projeleri” kategorilerinde takdim edildi.

Öne çıkan ödüller

Tarihi Yapıda Yaşam (Konut)

Necla Umur Evi (Birgi) – Jüri Özel Ödülü

Filippucci Evi (Buca)

Sevi ve Hakan Şeneken Evi (Buca)

Nurten ve Halil İbrahim Ot Evi (Birgi)

Esma ve İbrahim Çetinkaya Evi (Bademli, Ödemiş)

Hatice Çetin Evi (Bademli, Ödemiş)

Meltem Sağlam Evi (Bergama)

Tarihi Yapıda Yaşam (Üretim–Ticaret)

Töngül Pide Fırını (Ödemiş)

Mustafa Erdoğan, Bileyici (Tire)

Geleneksel Zanaatların Yaşatılması

Erol Yünel, Keçeci (Bademli, Ödemiş) – Jüri Özel Ödülü

Uğur Karataş, Cam Boncuk Ustası (Nazarköy, Kemalpaşa)

Bekir ve Mehmet Yavaş, Havutçu (Torbalı)

Etem Pir, Terzi (Tire)

Ramazan Kavas, Semerci (Bergama)

Esaslı Onarım

Burcu ve Mahir Kaplan Evi (Çeşme)

Özgün İşlevin Değiştirildiği Onarım

Arkas Sanat Göztepe / Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü – Jüri Özel Ödülü

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma

“İzmir’de Kadın Şapka Kültürü” projesi

“Urla Belge ve Anılarla” kitabı

“Girit’ten Urla’ya” kitabı

Eğitim projelerine özel teşekkür

Kent genelinde kültürel miras farkındalığı oluşturan okul projeleri de ödüllendirildi. TED Aliağa Koleji, Bahçeşehir Koleji, İstek İzmir Okulları, Mavişehir Sınav Koleji, Uğur Okulları, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ve birçok eğitim kurumu teşekkür ve özel teşekkür belgeleri aldı. Ödüller, genç nesillerin tarihi yapılar ve kültürel mirasa ilgisini artırmaya yönelik hazırlanan projelere verildi.

Seçici kurul açıklandı

Seçici Kurul Başkanlığını Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy üstlendi. Kurul; İzmir, İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerden akademisyenler ve restorasyon uzmanlarından oluştu.