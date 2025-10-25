Son Mühür/ Beste Temel - İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle karşılayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında özel konserler, fener alayı, yat yarışları ve çocukların katılacağı meclis oturumu yer alıyor. 22 Ekim’den bu yana süren “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri, 29 Ekim’de Selçuk ve Dikili ile sona erecek.

Cumhuriyet Bayramı Meclis Özel Oturumu

Kutlamalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı Meclis Özel Oturumu düzenlenecek. Oturum, 27 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Etkinliğe 75 çocuk ve 75 genç katılacak. Programda çocuk ve gençler, Cumhuriyet’e dair duygu ve düşüncelerini paylaşacak; mandolin dinletisi, “Söz Çocukta: Cumhuriyetin 102. Yılı için Sözüm Var” etkinliği, Gençlik Meclisi Cumhuriyet Yemini ve İzmir Marşı yer alacak. Fuaye alanında “Benim Cumhuriyetim” başlıklı düşünce panosu ve “Cumhuriyet Benim İçin…” temalı röportaj köşesiyle etkileşimli alanlar da oluşturulacak. Ayrıca 28 Ekim saat 14.00’te Ali Çetinkaya Bulvarı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun Cumhuriyet Konseri gerçekleştirilecek.

Sanat merkezinde iki büyük konser

İzmir Oda Orkestrası Cumhuriyet Bayramı Konseri, 28 Ekim Salı günü saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Şef Orhun Orhon yönetiminde gerçekleşecek konserde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve bariton Arda Aktar solist olarak sahne alacak. Konserde, klasik batı müziği ve Türk bestecilerinin seçkin eserleri seslendirilecek. Biletler kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresinden temin edilebilecek.

Bir diğer etkinlik ise Dilek Türkan’la Cumhuriyet’e Şarkılar Konseri olacak. 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de aynı salonda gerçekleştirilecek konserde Dilek Türkan’a; Derya Türkan (İstanbul kemençesi), Serkan Halili (kanun), Baki Duyarlar (piyano), Erdal Akyol (kontrbas) ve Oray Yay (perküsyon) eşlik edecek. Cumhuriyet dönemi Türk müziği eserlerinden oluşan konser ücretsiz izlenebilecek.

Fener alayı ve Haluk Levent konseri

29 Ekim sabahı saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda resmî geçit töreni düzenlenecek. Programda protokol konuşmaları, şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri yer alacak. Aynı gün Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, saat 17.00’de Konak Atatürk Meydanı’nda 102. Yıl Cumhuriyet Konseri verecek. Saat 20.00’de Hükümet Konağı önünde toplanacak kortej, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Alsancak yönüne yürüyerek 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşecek. Cumhuriyet coşkusu, saat 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak.

Körfezde Cumhuriyet rüzgârı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları, 29 Ekim’de İzmir Körfezi’nde yapılacak. Saat 12.00’de Konak Pier’den başlayacak yarış; Bayraklı, Çiğli ve İzmir Marina rotasında devam edecek. Ödül töreni saat 18.00’de İzmir Marina’da gerçekleştirilecek.

Selçuk ve Dikili’de Cumhuriyet Her Yerde

Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri 22 Ekim’de Torbalı ile başlamıştı. Program, sırasıyla Kiraz, Menemen, Menderes, Bergama, Tire ve Selçuk Belevi duraklarının ardından 29 Ekim’de Dikili ve Selçuk ile tamamlanacak. Selçuk’ta sabah saat 10.00’da Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi, akşam ise İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası konseri ve çocuk etkinlikleri yapılacak. Dikili’de saat 20.00’de düzenlenecek konserlerle Cumhuriyet coşkusu doruğa ulaşacak.

“Cumhuriyet’in Işığında İzmir” sergisi

Kutlama etkinlikleri kapsamında, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi sergi salonunda açılan “Cumhuriyet’in Işığında İzmir” sergisi, 12 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergide, 1927 basımı Nutuk ve Atatürk’ün ıslak imzalı mebus kimlik defteri gibi nadide eserler yer alıyor.