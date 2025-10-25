İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturması kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı. Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Kanala, TMSF kayyım olarak atandı. Bu kararların ardından İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki geldi.

"Kabul edilemez!"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması, kanalı bünyesinde barındıran şirkete kayyum atanması kararı kabul edilemez.

Hakikatin haberleştirilmesinin cezalandırıldığı, gazetecilerin casuslukla suçlandığı bir düzende basın özgürlüğünden bahsedilemez. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor, halkın haber alma hakkı için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Gazetecilik suç değildir!" ifadeleri kullanıldı.