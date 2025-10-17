Bostanlı Tekstil Fuarı başvuruları için son tarih 24 Ekim 2025.

Bostanlı Tekstil Fuarı, üretim fazlası ürünleri yerel ekonomiye kazandıracak ve aynı zamanda İzmir’in ve Karşıyaka’nın yerel ekonomisine soluk aldırarak izmirlilerin kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak.

Bostanlı Tekstil Fuarı’nda farklı mahallelerden kaldırılacak ücretsiz servislerle izmirlilerin fuara rahat ve kolay bir şekilde ulaşımı sağlanacak. Karşıyaka Belediyesi’nin ekonomik imkanlarını güçlendirecek olan Bostanlı Tekstil Fuarı, boş alanın ekonomiye kazandırılması ile değer kazanacak.

Başvuru için Key Hukuk Bürosu’nun iletişim numarası: 0533 262 0935 / 0533 262 1935